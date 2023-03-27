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ООН: Украина является одним из самых больших в мире минных полей
27.03.2023 15:39 Раиса Вовк

ООН: Украина является одним из самых больших в мире минных полей

Украина стала одним из крупнейших в мире минных полей, в очистке от взрывоопасных предметов нуждается более 180 тыс. кв. м ее территории. Об этом заявила директор Кризисного бюро Программы развития ООН Асако Окай.
 
"Это шокирующие цифры. Около 30% территории всей Украины нуждается в очистке. Более 180 тыс. кв. м страны могут быть загрязнены. Это территория, в 4,5 раза превышающая площадь Швейцарии", - сказала Окай.
 
Она отметила, что более 10 млн украинцев находятся в опасности. Таким образом, Украина является одним из самых больших в мире минных полей.
 
Вопрос разминирования территорий является приоритетным, поскольку многие районы Украины пока недоступны.
 
В 2022 году противоминными усилиями ООН и партнеров было охвачено около 3,5 млн человек.
 
"Уже обезврежено 350 тысяч взрывоопасных предметов", - сообщила Окай, отметив, что на очистку такого масштаба территории понадобятся десятилетия.
 
Напомним, по данным МВД, на полное разминирование украинских территорий, где проходят или проходили боевые действия, понадобится до 10 лет.

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