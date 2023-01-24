



ООН документально подтвердила гибель более 7000 мирных украинцев

Управление верховного комиссара ООН по правам человека подтвердило 7068 случаев гибели и 11415 случаев ранения гражданских людей в Украине в результате полномасштабного вторжения России. Таковы данные организации от 24 февраля 2022 года по 22 января 2023 года.



Отмечается, что реальное число погибших значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, происходит с задержкой, и многие сообщения все еще нуждаются в подтверждении, а в некоторых местах получение достоверной информации пока невозможно.



"Это касается, например, населенных пунктов Мариуполь (Донецкая область), Изюм (Харьковская область), Лисичанск, Попасная и Северодонецк (Луганская область), где, по сообщениям, имели место многочисленные случаи гибели или ранения гражданских лиц", - говорится в сообщении.



Сообщается, что большинство зафиксированных потерь вызвано применением взрывного оружия с большой зоной поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетными и авиаударами.



В середине января ООН сообщала о задокументированной гибели 6 952 человек и подтвержденных ранениях 11 144 человек.