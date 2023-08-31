



Офис генпрокурора: От пыток российских военных пострадали 75 украинских детей

В Офисе генерального прокурора Украины заявили, что за период полномасштабной агрессии РФ страданиям и пыткам подверглись 75 украинских детей, абсолютное большинство которых было в селе Ягодное Черниговской области.



По словам руководителя департамента защиты интересов детей и противодействия насилию Офиса генерального прокурора Украины Юлии Усенко, агрессор совершает международные преступления различных категорий в отношении детей.



"На текущий момент органы досудебного расследования и прокуроры документируют такие преступления в более чем 3200 уголовных производствах, включая убийства, увечья, похищение детей, принудительное перемещение, депортацию, сексуальное насилие в отношении детей и нападения на детские учреждения", - сообщила Усенко в эксклюзивном интервью "Интерфакс-Украина".



Руководитель департамента отметила, что похищение детей часто сопровождается пытками и незаконным лишением свободы.



"Среди пострадавших от пыток 75 детей, из которых 69 находились в Ягодном Черниговской области. Условия, в которых они содержались вместе с взрослыми в подвале школы, можно приравнять к пыткам", - подчеркнула Усенко.



Также она отметила, что прокуроры зафиксировали единичные случаи в Херсонской и Харьковской областях, когда детей лишали свободы и подвергали пыткам вместе с взрослыми.



Усенко уточнила, что дети стали жертвами из-за того, что, по версии оккупантов, могли предоставлять информацию о передвижении российской техники и корректировочные данные для Вооруженных сил Украины.



Руководитель Департамента Офиса генпрокурора также добавила, что информация о пытках стала известна после освобождения территорий. 13 случаев сексуального насилия также были зафиксированы после деоккупации.