Министерство обороны Украины опубликовало официальное видео из освобожденной Балаклеи Харьковской области.

Соответствующий ролик опубликован в Twitter.

На видео командующий сухопутными войсками, генерал-полковник Сырский показывает, что над городом вздымается украинский флаг.

The town of Balakliya, Kharkiv region, is liberated by Ukrainian troops!

The Commander of Ukrainian Land Forces, Hero of Ukraine, Colonel General Oleksandr Syrskyi is leading the Ukrainian offensive in this sector.

The Ukrainian flag has been raised in the town centre. pic.twitter.com/zQ8ngDitZw