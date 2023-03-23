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Обстановка под Бахмутом: "Вагнеровцы" выдыхаются, ВСУ выжидают
23.03.2023 08:39 Mignews.ua | t.me/osirskiy

Обстановка под Бахмутом: "Вагнеровцы" выдыхаются, ВСУ выжидают

Армия РФ не оставляет попыток взять Бахмут Донецкой области, где задействованы по большей части наемники ЧВК "Вагнера". 

РФ теряет большие силы на этом отрезке фронта и ВСУ не преминут воспользоваться тем, что оккупанты "выдыхаются", как это было, например, под Киевом и под Харьковом.

Об этом командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский написал в своем Telegram-канале.

"Агрессор не оставляет надежды любой ценой взять Бахмут, несмотря на потери ни в живой силе, ни в технике. Основными силами РФ на этом направлении являются представители ЧВК "Вагнера", – рассказал он.

По словам Сырского, не жалея ничего оккупанты "теряют значительные силы и выдыхаются".

"Совсем скоро мы воспользуемся этой возможностью, как в свое время делали это под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Купянском", – заметил Александр Сырский.

 

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