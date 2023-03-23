



Обстановка под Бахмутом: "Вагнеровцы" выдыхаются, ВСУ выжидают

Армия РФ не оставляет попыток взять Бахмут Донецкой области, где задействованы по большей части наемники ЧВК "Вагнера".



РФ теряет большие силы на этом отрезке фронта и ВСУ не преминут воспользоваться тем, что оккупанты "выдыхаются", как это было, например, под Киевом и под Харьковом.



Об этом командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский написал в своем Telegram-канале.



"Агрессор не оставляет надежды любой ценой взять Бахмут, несмотря на потери ни в живой силе, ни в технике. Основными силами РФ на этом направлении являются представители ЧВК "Вагнера", – рассказал он.



По словам Сырского, не жалея ничего оккупанты "теряют значительные силы и выдыхаются".



"Совсем скоро мы воспользуемся этой возможностью, как в свое время делали это под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Купянском", – заметил Александр Сырский.



