Нужно больше оружия: в Украине сказали, в чем заключается проблема
Украина экстренно нуждается в большем количестве оружия и боеприпасов для противостояния российской агрессии.
Такое заявление в интервью немецкой газете Bild озвучил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости
В связи с острой необходимостью, он призвал страны Запада предоставить Украине как можно больше оружия.
"Проблема на данном этапе войны состоит в том, что количество оружия, беспилотников, гранат и т.п. распределено неравномерно", - пояснил он.