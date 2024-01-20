



Нужно больше оружия: в Украине сказали, в чем заключается проблема

Украина экстренно нуждается в большем количестве оружия и боеприпасов для противостояния российской агрессии.



Такое заявление в интервью немецкой газете Bild озвучил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



В связи с острой необходимостью, он призвал страны Запада предоставить Украине как можно больше оружия.



"Проблема на данном этапе войны состоит в том, что количество оружия, беспилотников, гранат и т.п. распределено неравномерно", - пояснил он.