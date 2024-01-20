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Нужно больше оружия: в Украине сказали, в чем заключается проблема
20.01.2024 16:57 Алина Груднева

Нужно больше оружия: в Украине сказали, в чем заключается проблема

Украина экстренно нуждается в большем количестве оружия и боеприпасов для противостояния российской агрессии.

Такое заявление в интервью немецкой газете Bild озвучил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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В связи с острой необходимостью, он призвал страны Запада предоставить Украине как можно больше оружия.

"Проблема на данном этапе войны состоит в том, что количество оружия, беспилотников, гранат и т.п. распределено неравномерно", - пояснил он.

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