



Ночью над Украиной ПВО сбила рекордное число российских дронов

Украинские военные сбили в воздушном пространстве страны во время массированной вражеской атаки дронами этой ночью 52 "Шахеда". Всего россияне запустили 54 ударных БПЛА. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.



"В ночь на 28 мая враг атаковал Украину иранскими ударными дронами "Shahed-136/131" с северного направления - Брянская область (РФ), и южного - Краснодарский край (РФ)", - уточнили военные.



В целом были зафиксированы пуски рекордного количества дронов-камикадзе - а именно 54.



В ВС добавили, что в этой ночной атаке российские оккупанты направили дроны на военные объекты и объекты критической инфраструктуры Украины в центральных регионах страны, в частности, в Киевской области.



"Здесь, в зоне ответственности воздушного командования "Центр", уничтожено большинство ударных дронов!" - говорится в публикации.



Кроме того, для отражения атаки были привлечены силы и средства воздушного командования "Юг" и воздушного командования "Запад" ВС ВСУ и противовоздушная оборона других составляющих Сил обороны Украины.



Глава пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что россияне во время атаки по Украине шахедами использовали нетрадиционные маршруты.



"Они пытались максимально обойти южную ПВО, поэтому они обходили в основном временно оккупированными территориями и затем рассредоточивались по Украине. То, что они пытаются обходить юг, - это поиск новой тактики. Они тяготеют к руслу рек, чтобы скрывать направления движения "шахедов", – сообщила Гуменюк.



Этой ночью воздушная тревога была объявлена в большинстве областей Украины, и стало известно о запуске российскими захватчиками дронов-камикадзе типа Shahed. В регионах работала ПВО ВСУ.



Позже в Киеве прозвучала серия взрывов на фоне масштабной воздушной тревоги - украинские военные сбивали БПЛА противника, которые россияне направляли на столицу несколькими группами и волнами.



Как проинформировали в Киевской городской военной администрации, ПВО удалось уничтожить все беспилотники противника - более 40, и ни один не ударил по цели в городе. Однако в результате падения обломков БПЛА в ряде районов столицы произошли разрушения и пожары, были жертвы и пострадавшие.