



Ночная атака РФ: в Киеве есть разрушения и пострадавшие, среди них - ребенок

Российские войска в ночь с 24 на 25 ноября предприняли очередную попытку атаковать территорию Украины с помощью дронов-камикадзе, в Воздушных силах ВСУ сообщали также об угрозе применения балистики.

Несколько груп дронов типа "Шахед" залетели в воздушное пространство Украины с севера и юга. О взрывах и работе ПВО сообщалось в Киевской и Кировоградской областях. Большинство вражеских беспилотников летело в направлении столицы.

Воздушные силы Украины предупредили о нескольких группах дронов летящих с севера и юга Украины.

"Ударные БПЛА в направлении Киева! Не игнорируйте воздушную тревогу!", - предупредили в КОВА.

"В столице громко. Силы ПВО сбивают российские БПЛА. Еще несколько групп "Шахедов" идут в Киев. Оставайтесь в укрытиях", - говорится в сообщении городского головы Виталия Кличко.

Позже серия громких взрывов прозвучала в столице. Как отметили в КГВА, украинские силы ПВО работают по вражеским беспилотникам.

Во время ночной атаки россиян на столицу в двух районах Киева упали обломки беспилотников. В результате возник пожар в детском саду.

Об этом сообщили в Telegram-каналах мэр Киева Виталий Кличко и начальник КГВА Сергей Попко.

Обломки БпЛА упали в Печерском и Соломенском районах Киева. Экстренные службы выехали на место.

"В Печерском районе столицы падение обломков сбитого БПЛА. Все службы следуют на место. Вызовы медиков в Соломенском районе. Бригады выехали", - сообщил мэр Киева.

Начальник КГВА Сергей Попко и мэр Виталий Кличко сообщили, что в следствие падения обломков беспилотника в Соломенском районе Киева произошло возгорание на территории детского сада и в его помещении.

Пожарно-спасательная служба на месте.

По словам Попко, в Соломенском районе в некоторых домах зафиксировано повреждения окон в квартирах.

"В Соломенском районе возгорание в нескольких местах - в жилом доме и нежилых помещениях. Также в Соломенском районе пострадал 11-летний ребенок. Острая реакция на стресс. Медики оказывают помощь на месте", - сообщил в свою очередь Виталий Кличко.

Всего Виталий Кличко сообщил о двух пострадавших в Соломенском районе Киева.

Также медиков вызвали и в Подольский район столицы.

"В настоящее время в Соломенском районе двое пострадавших. Оба медика оказали помощь на месте. Также вызов медиков в Подольский район и еще один - в Соломенский. В жилом доме в Соломенском районе в результате падения обломков БПЛА произошло разрушение на втором этаже пятиэтажки. Спасатели осуществляют работы по деблокированию двух женщин.

Атака на столицу продолжается. Оставайтесь в укрытиях!", - призвал мэр.



06:53 Виталий Кличко: “В Днепровском районе обломки сбитого БПЛА упали на многоэтажный дом. Спасатели и медики следуют на место”



07:01 Виталий Кличко: В Днепровском районе обломки сбитого БПЛА упали на многоэтажное здание. Спасатели и медики следуют на место.



07:18 Воздушные силы ВСУ: Внимание! «Несколько групп БПЛА двигаются в направлении Киева с северо-восточного направления! Оставайтесь в укрытиях»



07:24 Виталий Кличко: «В многоэтажке в Днепровском районе небольшой обломок дрона упал на лестничную клетку верхнего этажа. Возгорания нет. Пострадавших пока не обнаружили. Спасатели осматривают крышу и технический этаж дома.



07:33 Виталий Кличко: «В Голосеевском районе обломок БПЛА упал на четырехэтажный жилой дом. Спасатели следуют на место».



08:08 Воздушные силы ВСУ: «В Киеве и области по меньшей мере три вражеских ударных дрона!

Идет боевая работа! Оставайтесь в укрытии»