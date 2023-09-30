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Ночная атака на Одесскую область: могло задеть и Румынию
30.09.2023 09:35 Алина Груднева

Ночная атака на Одесскую область: могло задеть и Румынию

В Румынии в ходе ночной атаки россиян на Одесскую область при помощи ударных беспилотников зафиксировано возможное нарушение воздушного пространства.

Об этом сообщает местный новостной портал Digi24.

"Радиолокационные системы наблюдения румынской армии зафиксировали вероятный несанкционированный вход в воздушное пространство страны, сигнал зафиксировали по пути в город Галац", – сказано в сообщении.

Во время ночной атаки на дунайские порты Украины в румынских Тульче и Галаце была объявлена воздушная тревога. Пока что экстренные службы в этом районе ничего не нашли.

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