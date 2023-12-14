



Ночная атака дронами на Одессу и область: есть пострадавшие и повреждения

Россияне в ходе ночной атаки на Украину большую часть дронов запустили со временно оккупированного Крыма.



Из 42 запущенных дронов, 39 БПЛА типа Shahed-136/131 были выпущены оттуда.



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В Одессе обломками дронов повреждено более десятка зданий, преимущественно жилых. Также сгорели частные автомобили. Минимум 11 мирных жителей получили ранения, из них трое - дети.



В Подунавье в Одесской области россияне атаковали припортовую инфраструктуру, направив дроны вдоль украинско-румынской государственной границы. Обломки повредили складские помещения двух зернохранилищ. К счастью, обошлось без пострадавших.