



Недолго осталось: в Украине намекнули на будущее Крымского моста

Крымский мост уже не сможет полноценно функционировать, поскольку получил значительные повреждения.



Такой прогноз в эфире телемарафона озвучила представительница Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.



По ее словам, у Крымского моста осталось не так уж и много времени, чтобы существовать.



"Он не способен восстановиться. У него осталось очень мало времени, помним - конструкция лишняя. Там достаточно существенные повреждения, и угрозы неизбежны", - отметила она.



Гуменюк также пояснила постоянное перекрытие моста тем, что россияне уже не в состоянии его использовать как полноценную конструкцию.