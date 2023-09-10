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Недолго осталось: в Украине намекнули на будущее Крымского моста
10.09.2023 17:38 Алина Груднева

Недолго осталось: в Украине намекнули на будущее Крымского моста

Крымский мост уже не сможет полноценно функционировать, поскольку получил значительные повреждения.

Такой прогноз в эфире телемарафона озвучила представительница Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, у Крымского моста осталось не так уж и много времени, чтобы существовать.

"Он не способен восстановиться. У него осталось очень мало времени, помним - конструкция лишняя. Там достаточно существенные повреждения, и угрозы неизбежны", - отметила она.

Гуменюк также пояснила постоянное перекрытие моста тем, что россияне уже не в состоянии его использовать как полноценную конструкцию.

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