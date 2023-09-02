



Небольшой шаг с большим потенциалом: ВСУ берут россиян в “огневой мешок”

ВСУ прорываются через главную линию обороны РФ на юго-востоке – они атакуют позиции россиян в районе населенного пункта Вербовое в 14 км от освобожденного поселка Работино. Таким образом украинская армия планирует “поставить” в зону досягаемости своей артиллерии критически важные российские логистические линии в районе Токмака. Об этом пишет The Wall Street Journal.



Издание отметило, что прорыв украинскими войсками российских позиций на этом участке фронта стал “небольшим шагом с большим потенциалом”.



“Каждая миля продвижения украинских войск приближает их артиллерию к поражению российских целей, которые до сих пор находились вне досягаемости, включая дороги и железнодорожные пути через региональный узловой город Токмак. Еще дальше проходит автомагистраль М14, идущая вдоль юго-восточного побережья страны и которую Россия использует для перевозки важнейших грузов”, – пишет издание.



Если украинским воинам удастся пройти оборону россиян в районе Вербового через минные поля, траншеи и цементные блокады, известные как “зубы дракона”, они преодолеют препятствия, которые, как надеется Россия, являются непреодолимыми. Бывший сотрудник Агентства по управлению оборонными контрактами Пентагона Трент Теленко считает, что Токмак – самая крупная близлежащая цель для наступления украинских войск, но, возможно, они не начнут атаку на город. Если ВСУ смогут отодвинуть линию фронта примерно на 9 км от Токмака, то украинская артиллерия сможет атаковать железнодорожные и автомобильные линии. Это сделает Токмак бесполезным как узел автомобильно-железнодорожного транспорта, уверен аналитик.



“Даже не приближаясь к цели так близко, каждая миля продвижения позволяет украинским ракетам наземного базирования большей дальности поразить больше российских объектов. Украинские мобильные пусковые установки HIMARS и М270 стреляют снарядами с дальностью не более 80 км”, – говорится в материале. “Украинские военные лидеры надеются, что прорыв российского фронта у Вербового позволит им открыть гораздо более крупную брешь и наполнить ее десятками танков и бронетехники западного производства”.