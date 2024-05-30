



Не два, а три корабля? РосСМИ жалуются на ГУР – убил их "Мечту"

В ночь на 30 мая Главное управление разведки Министерства обороны Украины уничтожило два российских катера типа "Тунец". Эту информацию подтвердили в украинской разведке. Однако российские СМИ пишут, что этой ночью во временно оккупированном Крыму потоплено три корабля, и третий – это лоцманский катер "Мечта".



"Ночью, 30 мая, на Керченской паромной переправе осколки сбитой ракеты повредили лоцманский катер "Мечта"", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ASTRA.



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Так, по данным источников ASTRA в экстренных службах оккупированного полуострова, катер потерпел крушение и затонул. При этом утверждается, что якобы члены экипажа успели покинуть судно и не пострадали.



СПРАВКА: 28 октября 2021 года Азово-Черноморский бассейновый филиал "Росморпорта" приобрел лоцманский катер "Мечта". Катер проекта 1459 изготовлен в 1985 году на Ленинградском ССЗ "Пелла" и стал седьмым лоцманским судном филиала.



Согласно открытым данным, катер "Мечта" представляет собой стальное однопалубное судно с уступом в носу, одноярусной рулевой рубкой и с кормовым расположением дизельных двигателей.



Лоцманские катера данного проекта можно эксплуатировать в зимних условиях с толщиной битого льда не более 30 см.