



Нападкам РФ на нового главнокомандующего ВСУ нашли объяснение

Россия запустила дезинформационную кампанию в отношении нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который сменил в этой должности Валерия Залужного.



По данным украинского "Центра противодействия дезинформации", россияне навязывают ему образ "советского и русского" человека.



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"Для этого пропагандисты активно ищут его родственников в России, "друзей семьи", у которых берут комментарии и распространяют в информпространстве с соответствующим контекстом", - сказано в сообщении.



По данным центра, россияне этой кампанией пытаются дискредитировать Сырского и снизить к нему доверие. В то же время, аналитики напомнили, что новый главнокомандующий ВСУ долгое время был частью команды Залужного. В частности, он руководил успешными операциями по освобождению Киевской и Харьковской областей, показав, что может достигнуть результатов в войне против России.



"Команда Сырского состоит из молодых командиров, пошедших на повышение. Это предпосылка для системных улучшений в ВСУ. Поддержка кампании о том, что Главком является "русским человеком" – это подыгрывание вражеской дезинформации", - подытожили в центре.