



Наемники ЧВК "Вагнер" вступили в бой с ВС РФ

Российские военные по приказу своих командиров открыли огонь по наемникам ЧВК "Вагнер", которые покидали позиции под Бахмутом. Соответсвующее заявление руководителя наемников Евгения Пригожина опубликовала его пресс-служба в воскресенье, 4 июня.



Согласно документу, который был опубликован в телеграм-канале пресс-службы Пригожина, вступили в короткий бой с военнослужащими Минобороны, после того, как были обстреляны в районе села Семигорье (населенный пункт неподалеку от Бахмута).



Перестрелка наемников и ВС РФ произошла еще 17 мая.



В этот день "вагнеровцы" заметили, что группы военных Минобороны зачем-то минируют дороги в тылу. При попытке разминировать фугасы и противотанковые мины наемников обстреляли российские военные. В результате пострадала машина "Урал", принадлежащая ЧВК. У военного грузовика пробило двигатель.



Согласно рапорту, распространенному пресс-службой Евгения Пригожина, "вагнеровцы" приняли ответные меры. Им якобы удалось задержать бойцов ВС РФ, которые и открыли по наемникам огонь.



"Старшим этой группы был офицер МО РФ, командир мотострелковой бригады, подполковник, который находился в состоянии алкогольного опьянения", — говорится в опубликованном документе.