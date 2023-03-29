



На поле боя в Украине обнаружены российские бронежилеты с китайскими деталями

Российский производитель бронежилетов импортирует китайские компоненты для своих бронежилетов, некоторые из которых используются на войне в Украине. Об этом сообщает Politico, со ссылкой на таможенные данные, фотографии и информацию от украинских военных, которые нашли бронежилеты на передовой.



Как пишет издание, в 2022 году несколько китайских компаний, в том числе связанная с правительством КНР, отправили детали для производства бронежилетов российскому производителю бронежилетов АО “Научно-производственное предприятие” “КлАСС”, который связан с силовыми ведомствами России.



Согласно торговым и таможенным данным, базирующаяся в Москве компания “КлАСС”, несколько раз импортировала детали для производства своих бронежилетов из Китая в 2022 году. В своем пресс-релизе “КлАСС” отмечала, что компания представила свои бронежилеты руководству МВД в ноябре 2022 года.



Среди китайских компаний, которые поставляют детали для “КлАСС”, есть Yantai Tayho Advanced Materials Ltd, которое производит специализированное волокно, и Beijing Tongyizhong New Material Technology Corp – продавец изделий из полиэтиленового волокна и дочка одного из китайских государственных инвестиционных холдингов.



Аналитик исследовательской группы Import Genius Линн Хьюз рассказал журналистам, что бронежилеты “КлАСС” ранее были обнаружены на поле боя в Украине перед полномасштабным вторжением России в 2022 году. Согласно отчету Conflict Armament Research, опубликованному в том же году, украинская армия находила российские бронежилеты производства “КлАСС” и в 2019 году.



Власти США отметили, что не удивлены появлению предметов “двойного назначения” на войне в Украине, так как Россия уже давно импортирует такие технологии из Китая.