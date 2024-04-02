



На Киев обрушилась настоящая песчаная буря. Видео

В конце марта тонны песчаной пыли из пустыни Сахара принесло ветром в Европу. А теперь и киевляне смогли почувствовать себя главными героями фильма "Дюна". Жителя столицы советуют плотно закрыть окна и воздержаться от прогулок.



Песчаная буря охватила не только столицу, но и близлежащие области, заставляя людей оставаться дома и ограничивать выходы на улицу - особенно тех, кто имеет уязвимость к ухудшению качества воздуха.



Синоптики предупреждают, что в городе и области сильные порывы ветра 15-20 м/с продлятся до конца дня и сохраняться и в среду, 3 апреля. По возможности находитесь в помещении, не открывайте окна.



В сети появилось видео, на котором видно, как мощные порывы ветра почти срывают крышу с одного из жилых домов.