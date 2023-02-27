



На границе с Россией и Беларусью появится 2 км заминированной полосы

Полоса украинской границы с Беларусью и Россией будет расширена до 2 километров в ширину. Ее территория будет заминирована, и там будет действовать специальный режим. Об этом сообщает спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.



Он напомнил, что Верховная Рада своим решением недавно приняла соответствующий законопроект большинством голосов.



"Была определена упрощенная процедура выделения земель шириной в полосе до 2 километров - это на границе со страной-агрессором и Беларусью. И была урегулирована деятельность Сил обороны в военное и мирное время", - сказал Демченко.



Таким образом, вдоль линии границы устанавливается фактически пограничная полоса, в пределах которой действует особый режим использования земель.



"Пограничная полоса - это как правило 30-50 метров на всех участках госграницы, а с Россией и Беларусью эта полоса будет до 2 километров", - объясняет Демченко.



Впрочем, по его словам, это не обязательно должно быть 2 километра, местами может быть меньше, все это зависит от ландшафта и угрозы направлений.



"Земельные участки вдоль этой пограничной полосы предоставляются военным частям Госпогранслужбы для того, чтобы и обустроить инженерно-технические и оборонные сооружения и т.д. Это осуществляется для того, чтобы усилить контроль и оборону нашей госграницы на этом участке", - отметил Демченко.



Он также добавил, что в полосе местности до 2 км на границе с Россией и Беларусью, кроме вышеупомянутого, устанавливается специальный режим, но это не означает, что местных жителей будут выселять. Для перемещения и деятельности на этих участках будут предусмотрены спецразрешения и механизм их выдачи еще прорабатывается.