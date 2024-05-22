



Морские дроны СБУ Sea Baby теперь оснащены "Градами"

Морские дроны Службы безопасности Украины Sea Baby были оснащены РСЗО "Град". Их уже успешно применили против оккупантов.



Позапрошлой ночью Sea Baby СБУ совместно с ВМС эффективно отработали с моря по позициям россиян на Кинбурнской косе.



В СБУ показали эксклюзивные кадры с испытаний Sea Baby ранее зимой и непосредственно с производства дронов.



"Наш Sea Baby - это не просто дрон, а многофункциональная платформа, которая постоянно совершенствуется. И сегодня мы можем подтвердить, что они оснащены реактивной системой залпового огня, и это технологическое решение уже показывает мощные результаты. Поэтому врага ждут новые сюрпризы. Работаем, как всегда, эффективно", - отметил собеседник в СБУ в интервью РБК-Украина.