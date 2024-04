Министр Олленгрен "пригнала" в Румынию три F-16 для обучения украинских пилотов

В среду, 17 апреля, в Румынию прибыли три многоцелевых истребителя F-16, на которых будут учиться украинские пилоты. На борту одного из них находилась министр обороны Нидерландов Карин Олленгрен.



Эту информацию подтвердила министр обороны Румынии Анджела Тилвар в соцсети Х (Twitter).



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



"Выражаем восхищение Олленгрен и ее мужеством, проявленным во время полета на борту F-16 в Румынию! Добро пожаловать! Спустя всего несколько месяцев после открытия учебного центра F-16 румынские пилоты приступили к тренировкам, а вскоре к ним присоединятся и украинские пилоты", – написал министр.



Напомним, в ноябре прошлого года в Румынии был открыт Европейский учебный центр F-16. Согласно договору между Бухарестом и Амстердамом – Румыния отвечает за авиабазу, а Нидерланды – за самолеты. В частности, компания Lockheed Martin будет заниматься инструкторами, а также обслуживанием.



Commending the @DefensieMin Ollengren for her courage in flying aboard an F-16 upon arriving in Romania! 🛩️ Welcome! Just months after the F-16 Training Center opened, Romanian pilots are training, with plans to integrate Ukrainian pilots soon. #StrongerTogether pic.twitter.com/MSJcQ7PWQg