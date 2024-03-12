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Мэр Киева просит Анастасию Караськевич из Часового Яра написать ему
12.03.2024 15:50 MIGnews.com

Мэр Киева просит Анастасию Караськевич из Часового Яра написать ему

Виталий Кличко в своем телеграм-канале описал последнюю поездку на Донбасс в Часов Яр. В одном из полуразрушенных домов Виталий увидел на стене письмо, адресованное украинским воинам.

Письмо с рисунком написала маленькая девочка - Анастасия Караськевич, ученица 3-го класса. Неизвестно, в каком военном году ребенок написал это послание.

“З Великоднем Вас я вітаю
І бажаю любові й тепла
Божа ласка нехай зігріває
Перемога, щоб швидко була

Дякуємо ЗСУ за те, що святкуємо Великдень вдома!

і підпис.

Мэр столицы Украины просит девочку, если она увидит его сообщение, связаться ним через его Facebook. Виталий Кличко надеется передать ребенку частичку памяти о ее доме и поблагодарить за ее патриотизм.

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