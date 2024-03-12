



Мэр Киева просит Анастасию Караськевич из Часового Яра написать ему

Виталий Кличко в своем телеграм-канале описал последнюю поездку на Донбасс в Часов Яр. В одном из полуразрушенных домов Виталий увидел на стене письмо, адресованное украинским воинам.



Письмо с рисунком написала маленькая девочка - Анастасия Караськевич, ученица 3-го класса. Неизвестно, в каком военном году ребенок написал это послание.



“З Великоднем Вас я вітаю

І бажаю любові й тепла

Божа ласка нехай зігріває

Перемога, щоб швидко була



Дякуємо ЗСУ за те, що святкуємо Великдень вдома!



і підпис.



Мэр столицы Украины просит девочку, если она увидит его сообщение, связаться ним через его Facebook. Виталий Кличко надеется передать ребенку частичку памяти о ее доме и поблагодарить за ее патриотизм.

