Мэр Киева просит Анастасию Караськевич из Часового Яра написать ему
Виталий Кличко в своем телеграм-канале описал последнюю поездку на Донбасс в Часов Яр. В одном из полуразрушенных домов Виталий увидел на стене письмо, адресованное украинским воинам.
Письмо с рисунком написала маленькая девочка - Анастасия Караськевич, ученица 3-го класса. Неизвестно, в каком военном году ребенок написал это послание.
“З Великоднем Вас я вітаю
І бажаю любові й тепла
Божа ласка нехай зігріває
Перемога, щоб швидко була
Дякуємо ЗСУ за те, що святкуємо Великдень вдома!
і підпис.
Мэр столицы Украины просит девочку, если она увидит его сообщение, связаться ним через его Facebook. Виталий Кличко надеется передать ребенку частичку памяти о ее доме и поблагодарить за ее патриотизм.