



Массовая потеря авиации: может ли РФ расконсервировать старые А-50

Россия действительно может расконсервировать старые самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и ввести их в эксплуатацию в Украине, однако все зависит от того, в каком они находятся состоянии.



Таким образом спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ответил на отчет британской разведки о такой вероятности на фоне массовой потери РФ своей авиации.



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"Восстановление самолета - это дело не простое. Вопрос в том, в каком состоянии его законсервировали. Если там все рабочее. Если будет команда сверху, не думаю, что будут очень долго его восстанавливать, снимать с хранения и направлять", - пояснил Игнат.



По его словам, Воздушные силы ВСУ за последнее время значительно уменьшили возможности российских А-50.



"Это действительно достижение, которого не было никогда. Потому что А-50 сбили впервые фактически, тогда второй раз такую машину сбили на большом расстоянии и оттеснили их дальше от линии боевого столкновения, что уменьшило способности А-50 проводить радиолокационную разведку, узнавать ценную для врага информацию о планировании атак и атак украинской авиации", - отметил он.