



Маргарита Симоньян уже свечки собралась ставить

Оказывается Маргарита Симоньян мониторит кто что о ней сказал. А Гордона смотрит целиком. Да?



“Лучшие украинские колдуны и ведьмы собрались на одном из кладбищ ночью, в полнолуние. Выбрали шесть наиболее отвратительных военных преступников: Путина, Медведева, Шойгу, Соловьева, Скабееву и Симоньян. На эти шесть человек наслана страшная порча на смерть. Снять эту порчу не сможет никто, всех их ждут страшные болезни и смерть”, - зачитал украинский журналист Дмитрий Гордон обращение в эфире.



Маргарита Симоньян назвала это “сенсационным бредом от украинского журналиста террориста Дмитрия Гордона (признан иноагентом)”, и тут же написала, что пойдет свечки ставить.



Мы все знаем, что надо не свечки ставить, а прекратить убивать украинцев.

