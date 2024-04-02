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Маргарита Симоньян уже свечки собралась ставить
02.04.2024 16:19 MIGnews.com

Маргарита Симоньян уже свечки собралась ставить

Оказывается Маргарита Симоньян мониторит кто что о ней сказал. А Гордона смотрит целиком. Да?

“Лучшие украинские колдуны и ведьмы собрались на одном из кладбищ ночью, в полнолуние. Выбрали шесть наиболее отвратительных военных преступников: Путина, Медведева, Шойгу, Соловьева, Скабееву и Симоньян. На эти шесть человек наслана страшная порча на смерть. Снять эту порчу не сможет никто, всех их ждут страшные болезни и смерть”, - зачитал украинский журналист Дмитрий Гордон обращение в эфире. 

Маргарита Симоньян назвала это “сенсационным бредом от украинского журналиста террориста Дмитрия Гордона (признан иноагентом)”, и тут же написала, что пойдет свечки ставить.

Мы все знаем, что надо не свечки ставить, а прекратить убивать украинцев.
 

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