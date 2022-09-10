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Макрон поддержал призыв о выводе сил РФ с Запорожской АЭС
10.09.2022 19:05 Ольга Белозерова

Макрон поддержал призыв о выводе сил РФ с Запорожской АЭС

Президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал призыв о выводе российских войск с территории Запорожской атомной электростанции, которая находится в городе Энергодар.

"Ситуация вокруг Запорожской электростанции по-прежнему вызывает тревогу. Чтобы обеспечить безопасность ядерных объектов, мы поддерживаем президента Зеленского в призыве к выводу российских войск из этого района", - написал Макрон в Twitter.

 

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