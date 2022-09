Макрон поддержал призыв о выводе сил РФ с Запорожской АЭС

Президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал призыв о выводе российских войск с территории Запорожской атомной электростанции, которая находится в городе Энергодар.



"Ситуация вокруг Запорожской электростанции по-прежнему вызывает тревогу. Чтобы обеспечить безопасность ядерных объектов, мы поддерживаем президента Зеленского в призыве к выводу российских войск из этого района", - написал Макрон в Twitter.





The situation around the Zaporizhzhia power plant remains of grave concern. In order to ensure the security and safety of the nuclear facilities, we stand with President Zelensky in calling for the Russian forces to withdraw from the area.