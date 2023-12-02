



МАГАТЭ: ЗАЭС перешла на аварийные генераторы

Международного агентства по атомной энергии зафиксировало полное отключение Запорожской атомной электростанции от питания ночью, 2 декабря.



По словам главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, ЗАЭС была лишена электропитания за пределами площадки и временно полагалась на аварийные дизель-генераторы для охлаждения реакторов.



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"ЗАЭС потеряла связь с обеими внешними линиями электропередачи - это уже восьмой случай, когда крупнейшая в Европе атомная электростанция полностью обесточивается во время военного конфликта, что усиливает опасения по поводу ядерной защиты и безопасности", - пояснил Гросси



Инспекторы МАГАТЭ зафиксировали неисправность незадолго до полуночи. Примерно через пять часов произошла потеря единственной линии 750 кВ, которая является основным поставщиком электроэнергии извне. По предварительным данным, причина крылась во внешней сети, далеко от станции.



"Последнее внешнее отключение электроэнергии - еще одно напоминание о нестабильности ситуации с ядерной безопасностью на АЭС, на которую могут повлиять события, происходящие далеко от самой площадки. МАГАТЭ продолжает делать все возможное, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию. Я также призываю все стороны не предпринимать никаких действий, которые могут поставить АЭС под еще большую угрозу", - пояснил Гросси.