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“Лариса, я в Авдеевке. Здесь в домах столько всего!”: видео
17.03.2024 10:52 MIGnews.com

“Лариса, я в Авдеевке. Здесь в домах столько всего!”: видео

Российский оккупант рыскает по развалинам разбомбленной Авдеевки и хвастается своей Ларисе, что он сам туда напросился, а то столько бесхозного добра там теперь, что “надо электричку, чтобы все это вывезти”.

Аморальные российские мерзавцы не стесняются ничего. Один крадет, другой документирует. Ощущают себя героями.


 

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