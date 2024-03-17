“Лариса, я в Авдеевке. Здесь в домах столько всего!”: видео
Российский оккупант рыскает по развалинам разбомбленной Авдеевки и хвастается своей Ларисе, что он сам туда напросился, а то столько бесхозного добра там теперь, что “надо электричку, чтобы все это вывезти”.
Аморальные российские мерзавцы не стесняются ничего. Один крадет, другой документирует. Ощущают себя героями.
"Лариса,я в Авдеевке.....Здесь столько всего в домах.И телевизоры,все,что угодно.Нужна электричка вывозить все это"— Друг человека (@boris0630) March 17, 2024
Жизнь оккупанта удалась.Надеюсь,что не надолго... pic.twitter.com/T1jn69FCFm