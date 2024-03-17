



“Лариса, я в Авдеевке. Здесь в домах столько всего!”: видео

Российский оккупант рыскает по развалинам разбомбленной Авдеевки и хвастается своей Ларисе, что он сам туда напросился, а то столько бесхозного добра там теперь, что “надо электричку, чтобы все это вывезти”.



Аморальные российские мерзавцы не стесняются ничего. Один крадет, другой документирует. Ощущают себя героями.

