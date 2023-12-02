



"Курение убивает": украинцы застали ВС РФ врасплох в Мелитополе

С наступлением зимы, 1 декабря, украинские партизаны провели спецоперацию против российских военных во временно оккупированном Мелитополе в Запорожской области.



Подробностями поделилось Главное управление разведки Министерства обороны Украины.



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Уточняется, что украинцы устроили внезапную атаку в обеденное время, в результате чего несколько российских военных были ликвидированы, а также поврежден топливозаправщик.



"Акция мести врагам состоялась на проспекте Богдана Хмельницкого 115, где московские оккупанты любили делать привалы "на перекур". Главное управление разведки Министерства обороны Украины и отважные украинские партизаны напоминают: курение - убивает", - отметили в ГУР.