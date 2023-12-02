"Курение убивает": украинцы застали ВС РФ врасплох в Мелитополе
С наступлением зимы, 1 декабря, украинские партизаны провели спецоперацию против российских военных во временно оккупированном Мелитополе в Запорожской области.
Подробностями поделилось Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости
Уточняется, что украинцы устроили внезапную атаку в обеденное время, в результате чего несколько российских военных были ликвидированы, а также поврежден топливозаправщик.
"Акция мести врагам состоялась на проспекте Богдана Хмельницкого 115, где московские оккупанты любили делать привалы "на перекур". Главное управление разведки Министерства обороны Украины и отважные украинские партизаны напоминают: курение - убивает", - отметили в ГУР.