



Крымский мост закрывали: говорят, из-за учений

Построенный Россией Крымский мост, соединяющий Крымский полуостров с российским Краснодарским краем, в среду был закрыт на несколько часов из-за "продолжающихся учений", заявил пророссийский глава администрации Крыма.



"Крымский мост закрыт в связи с продолжающимися в районе учениями. Движение будет восстановлено в течение нескольких часов", — сообщил Сергей Аксенов в Telegram.



Ранее местные Telegram-каналы сообщили, что над Крымским мостом поднялся густой клуб дыма. А один из российских Telegram-каналов сообщил об атаке на разведывательный корабль РФ "Иван Хурс".



