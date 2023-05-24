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Крымский мост закрывали: говорят, из-за учений
24.05.2023 11:39 Ирина Демьянова

Крымский мост закрывали: говорят, из-за учений

Построенный Россией Крымский мост, соединяющий Крымский полуостров с российским Краснодарским краем, в среду был закрыт на несколько часов из-за "продолжающихся учений", заявил пророссийский глава администрации Крыма.

"Крымский мост закрыт в связи с продолжающимися в районе учениями. Движение будет восстановлено в течение нескольких часов", — сообщил Сергей Аксенов в Telegram.
 
Ранее местные Telegram-каналы сообщили, что над Крымским мостом поднялся густой клуб дыма. А один из российских Telegram-каналов сообщил об атаке на разведывательный корабль РФ "Иван Хурс".

 

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