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Крымский мост вновь был перекрыт: в Керчи сработала ПВО
13.04.2024 14:01 Алина Груднева

Крымский мост вновь был перекрыт: в Керчи сработала ПВО

Днем, 13 апреля, движение транспорта по Крымскому мосту было в очередной раз перекрыто.

Согласно местным пабликам, никто не объяснил причину.

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По данным канала "Крымский ветер", в Керчи сработала система ПВО. Местные жители сообщили, что видели, как пролетал "какой-то самолет".

Также мониторинговая группа сообщила, что на крымском направлении прибыл морской разведчик. 

По данным Flightradar, американский самолет Boeing P-8A Poseidon приступил к дежурству над побережьем и территориальными водами Румынии. Он взлетел с авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии.

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