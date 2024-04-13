



Крымский мост вновь был перекрыт: в Керчи сработала ПВО

Днем, 13 апреля, движение транспорта по Крымскому мосту было в очередной раз перекрыто.



Согласно местным пабликам, никто не объяснил причину.



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По данным канала "Крымский ветер", в Керчи сработала система ПВО. Местные жители сообщили, что видели, как пролетал "какой-то самолет".



Также мониторинговая группа сообщила, что на крымском направлении прибыл морской разведчик.



По данным Flightradar, американский самолет Boeing P-8A Poseidon приступил к дежурству над побережьем и территориальными водами Румынии. Он взлетел с авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии.