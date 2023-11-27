



Кровавая жатва Авдеевки: месяц рекордных потерь у россиян

Ноябрь 2023 года стал для российской армии рекордным по среднему показателю потерь.



Об этом сообщает министерство обороны Великобритании ссылкой на данные своей разведки.



По данным украинского Генерального штаба, потери русских в ноябре 2023 года составляют в среднем 931 человек в день. До ноября таким “рекордным” месяцем у россиян был март 2023 года. Тогда, в марте, Россия теряла под Бахмутом в среднем по 776 бойцов в день.

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Ноябрь 2023, который еще длится, уносит из рядов российских оккупантов в среднем 931 человека в день. На этот раз “окно в запределье” открылось в Авдеевке.

