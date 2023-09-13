



Корпус филиала МГУ в Севастополе поврежден в результате ракетной атаки Украины

После украинской ракетной атаки на Севастополь повреждения получил один из корпусов филиала МГУ. Об этом рассказал представитель ВУЗа.



Власти города утром сообщили, что удар не представляет опасности для гражданских объектов. Повреждения получил один из двух корпусов филиала, после этого занятия были перенесены в другой корпус, но состоялись.



Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев написал утром в среду, что “никакой опасности для гражданских объектов в городе нет”. Позднее он уточнил, что в результате атаки были повреждены окна в семи многоквартирных домах и в одном частном доме, а также были повреждены несколько крыш. Кроме того, обломки нашли на территории одной из школ. О повреждении здания университета губернатор не сообщал.



По данным российского Минобороны, в ночь на среду Севастополь “атаковали 10 ракет, семь из которых были сбиты ПВО”, а также “три безэкипажных катера, которые были уничтожены кораблем “Василий Быков”. В ходе атаки повреждения получили два корабля, сообщили в ведомстве.



Известно, что повреждения получили большой десантный корабль “Минск” и дизель-электрическая подводная лодка “Ростов-на-Дону” – одна из шести подлодок Черноморского флота и один из самых современных кораблей. В момент атаки оба корабля находились в сухих доках Севастопольского морского завода.