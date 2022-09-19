



Коронавирус снова в Украине: темпы заболевания - стремительные

В Украину вернулась коронавирусная болезнь, о которой резко все забыли с началом российской агрессии. Но, увы, она никуда не делась - рост заболеваемости коронавирусом в Украине регистрируется еще с июля, ожидаемо растет и количество госпитализированных пациентов.



Так, только за прошедшую неделю в Украине зарегистрировано около 37 тысяч новых случаев коронавирусной болезни, что на 50% больше, чем неделей раньше, сообщил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин на брифинге в Киеве.



Он заметил, что заболеваемость COVID-19 растет вполне ожидаемо, "за прошедшую неделю было выявлено почти 37 тысяч случаев заболевания, это на 50% больше, чем мы регистрировали неделей ранее, тогда было 24 тыс. случаев".



Главный санитарный врач уточнил, чо рост заболеваемости коронавирусной болезнью в Украине регистрируется с июля, ожидаемо растет и количество госпитализированных пациентов: за прошедшую неделю госпитализировано почти 6 300 человек, неделей ранее - 4 734 человека.