



Конгрессмены призвали Байдена дать Киеву ATACMS

Представители двух партий Конгресса США призвали президента Джо Байдена передать Украине оружие большей дальности – баллистические ракеты ATACMS. Об этом в пятницу, 26 мая, сообщает Foreign Policy со ссылкой на письмо Хельсинкской Комиссии США.



Отмечается, что лидеры двухпартийной Хельсинкской комиссии призвали Белый дом дать "зеленый свет" поставкам в Украину армейского тактического ракетного комплекса ATACMS. Он может быть выпущен из реактивных систем залпового огня, предоставленных Украине раньше.



"Теперь, когда принято решение отправить F-16, пора посвятить себя полной победе Украины и доставить все необходимое оборудование", - написали представители Хельсинкской комиссии в письме от 25 мая, которое также было подписано членом комиссии Викторией Спартц.



В письме Байдену добавили, что почти все системы вооружений, которые были запрошены Украиной, были доставлены после сильного давления. Они призвали Белый дом не ждать новой кампании давления, чтобы предоставить ATACMS.



Некоторые члены Конгресса и официальные лица США считают, что поставки ATACMS Украине могут иметь решающее значение для того, чтобы поставить под угрозу российские войска, корабли и базы на оккупированной украинской территории.



"Это не только помогло бы Украине уничтожить российское военное оружие, которое используется для убийства украинских защитников и гражданских лиц, но и сдвинуло бы российские подразделения и цепи поставок дальше фронта, резко усложнив их способность продолжать эту геноцидную войну", - написали законодатели в обращении к Байдену.

