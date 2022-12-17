



Когда словацкие МиГ-29 появятся в Украине



Российские блогер Борис Рожин утверждает, что словацкие МиГ- 29 могут появится в Украине в конце зимы.



"Относительно поднимаемого вопроса поставок словацких МиГ-29. Ожидать поставки реально можно в конце зимы-начале весны 2023 года. Помимо собственно технической части самих машин, есть вопросы подготовки пилотов и адаптирования для них западного вооружения. Как ракет, так и кустарных планирующих бомб.



Стоит помнить, что еще в этом году был поднят вопрос обучения пилотов для F-16, которые могут появится на Украине летом 2023-го года.



В качестве возможной альтернативы украинским пилотам, можно предположить активное задействование наемников".



После распада Чехословакии словацкие ВВС получили в наследство 10 МиГ-29, но это были уже устаревшие самолёты. Сегодня основу воздушных сил Словакии составляют 14 истребителей МиГ-29С, полученных в счёт уплаты российского долга. В 2004 страна решила восстановить и модернизировать 12 самых боеспособных из этих самолётов. В 2007 году работы закончились, ресурс самолётов был увеличен ещё на 15 лет, а их навигационное оборудование и средства связи интегрированы в систему управления НАТО. Но время неумолимо, и уже в августе 2022 последние боеспособные МиГи были списаны.



Словакия с радостью продала бы все списанные МиГи. Ранее речь шла о достаточно скромных $300 млн за 11 МиГов, из которых четыре — относительно боеспособны, а остальные можно пустить на запчасти, в качестве приятного бонуса — существенные запасы боеприпасов и комплектующих.