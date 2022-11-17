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Катастрофа МН17: сегодня в Нидерландах суд вынесет приговор
17.11.2022 11:57 Ольга Белозерова

Катастрофа МН17: сегодня в Нидерландах суд вынесет приговор

Сегодня, 17 ноября, суд в Нидерландах вынесет приговор по делу о крушении боинга МН17 в небе над Донбассом.

 Как сообщает ВВС, за время рассмотрения дела в зале суда "детально разбирали документы, развенчивали теории заговора, исследовали альтернативные сценарии, прослушивали перехваченные телефонные разговоры и давали слово свидетелям".

Отмечается, что две трети погибших пассажиров боинга были голландцами, и именно голландский прокурор возглавил Международную следственную группу, проводившую расследование.

В причастности к крушению самолета обвиняется ряд лиц, включая Игоря Стрелкова (Гиркина), который в тот период был министром обороны "ДНР"

ВВС пишет, что прокуратура Нидерландов запросила для каждого из них пожизненный срок, но подчеркивает, что никто из обвиняемых лично не участвовал в пуске ракеты по самолету. 

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