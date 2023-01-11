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Канада закупит для Украины зенитно-ракетные комплексы американского производства
11.01.2023 14:57 Наталья Богинская

Канада закупит для Украины зенитно-ракетные комплексы американского производства

Канада закупит для Украины Национальную усовершенствованную зенитно-ракетную систему NASAMS американского производства, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Джастина Трюдо от 10 января. 
 
Трюдо и президент США Джо Байден общались на встрече лидеров Северной Америки в Мехико, и Трюдо сообщил Байдену об этой покупке во время отдельных дискуссий о поддержке Украины в ее войне с Россией. 
 
“Это первая передача Канадой системы ПВО Украине”, – заявила  министр обороны Канады Анита Ананд. 
 
Она подчеркнула, что ее украинский коллега Алексей Резников считает, что системы ПВО являются главным приоритетом Украины.

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