Канада закупит для Украины зенитно-ракетные комплексы американского производства
Канада закупит для Украины Национальную усовершенствованную зенитно-ракетную систему NASAMS американского производства, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Джастина Трюдо от 10 января.
Трюдо и президент США Джо Байден общались на встрече лидеров Северной Америки в Мехико, и Трюдо сообщил Байдену об этой покупке во время отдельных дискуссий о поддержке Украины в ее войне с Россией.
“Это первая передача Канадой системы ПВО Украине”, – заявила министр обороны Канады Анита Ананд.
Она подчеркнула, что ее украинский коллега Алексей Резников считает, что системы ПВО являются главным приоритетом Украины.