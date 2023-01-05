



Как удар по Макеевке определит контуры украинской войны в 2023 году

Газета The Telegraph опубликовала статью своего военного корреспондента Роланда Олифанта, в которой он пишет о стратегических последствиях удара ВСУ по Макеевке в новогоднюю ночь.



Удар Украины в канун Нового Года по российским казармам в Макеевке, вероятно, является самой большой единовременной потерей России в войне на сегодняшний день.



Хотя он, скорее всего, не окажет ни стратегического, ни оперативного воздействия, он имеет серьезные последствия для будущего конфликта.



Прежде всего, он показал, что преимущество Киева в высокоточном оружии все еще ставит Москву в затруднительное положение.



Конрад Музыка, директор компании Rochan Consulting, сказал: "Это то, о чем я говорю уже несколько месяцев. По сути, русские не могут сосредоточить силы вблизи линии фронта, потому что, если они разместят большее количество техники или личного состава, оно будет немедленно уничтожено высокоточными боеприпасами, выпущенными ВСУ”



Это, в свою очередь, затрудняет возвращение России к наступательным операциям, которые могут вывести войну из нынешнего тупика. И это может быть одной из причин того что следующая российская атака может быть начата с территории Беларуси, по которой Киев не может наносить упреждающие удары. Но даже это будет непростой задачей. Местность на северной границе не способствует нападению, и в настоящее время она хорошо защищена.



Таким образом, у России мало вариантов, и она бессильна остановить украинские пусковые установки HIMARS, ослабляющие оборону на поле боя в рамках подготовки к собственным весенним наступательным операциям.



Более значительным является влияние на общественное мнение и мнение элиты в России. Государственные СМИ страны не пытались скрыть катастрофу в Макеевке - неявное признание того, что она слишком велика, чтобы ее похоронить.



Пока нет никаких признаков того, что российское общественное мнение решительно настроено против войны. Однако поиск козлов отпущения является признаком беспокойства на самом верху.



Сам Путин, конечно, выше критики. Он пока никак не прокомментировал катастрофу, но может еще использовать Макеевку в своих интересах.



Ранее неизвестная группа, утверждающая, что представляет вдов военнослужащих, появилась после забастовки и потребовала от Путина начать новую волну мобилизации.



Возможно, это Кремль готовит общественное мнение к новым волнам мобилизации - и это одна из немногих карт, которую он еще может разыграть.