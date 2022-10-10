Кадыров: "Зеленский, мы тебя предупреждали"
Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался о массированном ракетном ударе по объектам в Украине.
Он заявил, что теперь "на все сто процентов доволен проведением СВО".
"Зеленский жалуется на прилёты по Киеву и другим городам.
А как ты, л*х-Зеленский, думал: тебе можно, а другим нельзя?
То есть восемь лет бомбить мирных людей, уничтожать инфраструктуру городов ЛДНР, покрывать снарядами атомную станцию, взрывать мосты, обстреливать важные объекты было можно, а как прилетело на твою голову, так вдруг стало никому нельзя?
Мы предупреждали тебя, Зеленский, что Россия по-настоящему еще и не начинала, так что хватит жаловаться как дешёвка, а лучше, пока не прилетело, беги. Беги, Зеленский, беги, не оглядываясь в сторону Запада.
Вот теперь я на все сто процентов доволен проведением СВО", - пишет Кадыров.