



Кадыров: "Зеленский, мы тебя предупреждали"

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался о массированном ракетном ударе по объектам в Украине.



Он заявил, что теперь "на все сто процентов доволен проведением СВО".



"Зеленский жалуется на прилёты по Киеву и другим городам.

А как ты, л*х-Зеленский, думал: тебе можно, а другим нельзя?

То есть восемь лет бомбить мирных людей, уничтожать инфраструктуру городов ЛДНР, покрывать снарядами атомную станцию, взрывать мосты, обстреливать важные объекты было можно, а как прилетело на твою голову, так вдруг стало никому нельзя?



Мы предупреждали тебя, Зеленский, что Россия по-настоящему еще и не начинала, так что хватит жаловаться как дешёвка, а лучше, пока не прилетело, беги. Беги, Зеленский, беги, не оглядываясь в сторону Запада.



Вот теперь я на все сто процентов доволен проведением СВО", - пишет Кадыров.



