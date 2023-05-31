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Кадыров объявил о передислокации чеченских подразделений
31.05.2023 16:08 Алина Груднева

Кадыров объявил о передислокации чеченских подразделений

Подразделения чеченского спецназа "Ахмат", воюющие против Украины, передислоцируются в так называемую "ДНР".

Об этом сообщат глава Чечни Рамзан Кадыров..

По его словам, после получения приказа о передислокации, они готовятся к боевым действиям.

"Согласно приказу, бойцы чеченских подразделений должны приступить к активным боевым действиям и "освободить" целый ряд населенных пунктов", — сказал Кадыров.

Он подчеркнул, что командование при поддержке МО РФ и российского Генштаба работает над планом дальнейшего продвижения и захвата Донецкой области.

 

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