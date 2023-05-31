



Кадыров объявил о передислокации чеченских подразделений

Подразделения чеченского спецназа "Ахмат", воюющие против Украины, передислоцируются в так называемую "ДНР".



Об этом сообщат глава Чечни Рамзан Кадыров..



По его словам, после получения приказа о передислокации, они готовятся к боевым действиям.



"Согласно приказу, бойцы чеченских подразделений должны приступить к активным боевым действиям и "освободить" целый ряд населенных пунктов", — сказал Кадыров.



Он подчеркнул, что командование при поддержке МО РФ и российского Генштаба работает над планом дальнейшего продвижения и захвата Донецкой области.



