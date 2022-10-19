Новости » События в Украине
Кадыров: "Диктовать условия будем мы"
19.10.2022 14:22 Ольга Белозерова

Кадыров: "Диктовать условия будем мы"

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал очередной пост о "спецоперации" в Украине и заявил, что Россия многократно давала шанс "командованию сатанистов" опомниться.

По словам Кадырова, теперь "все будет по-другому".

"Мы слишком долго предупреждали преступное руководство, засевшее в Киеве, что конкретные меры в ходе СВО нами еще не приняты. Россия многократно давала шанс командованию сатанистов опомниться. Но нас не слышали либо игнорировали. Теперь все будет по-другому. Дальше диктовать условия будем мы. Мало не покажется никому", - пишет он в Telegram.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы