



Кадыров: "Диктовать условия будем мы"

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал очередной пост о "спецоперации" в Украине и заявил, что Россия многократно давала шанс "командованию сатанистов" опомниться.



По словам Кадырова, теперь "все будет по-другому".



"Мы слишком долго предупреждали преступное руководство, засевшее в Киеве, что конкретные меры в ходе СВО нами еще не приняты. Россия многократно давала шанс командованию сатанистов опомниться. Но нас не слышали либо игнорировали. Теперь все будет по-другому. Дальше диктовать условия будем мы. Мало не покажется никому", - пишет он в Telegram.



