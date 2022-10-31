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Израиль передаст Украине военные системы связи - СМИ
31.10.2022 22:21 Ольга Белозерова

Израиль передаст Украине военные системы связи - СМИ

Израиль предоставит Украине системы военной связи, которые страна запросила несколько месяцев назад.

Об этом говорится в программе расследований 12-го канала израильского ТВ "Увда".

Как сообщает Jerusalem Post, в рамках программы состоялся разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, который сказал, что Украина запросила системы связи у Израиля несколько месяцев назад, еще до того, как запросила системы ПВО.

Зеленский также рассказал, что просил Израиль и другие страны о беспилотниках для использования в войне.

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