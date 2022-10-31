



Израиль передаст Украине военные системы связи - СМИ

Израиль предоставит Украине системы военной связи, которые страна запросила несколько месяцев назад.



Об этом говорится в программе расследований 12-го канала израильского ТВ "Увда".



Как сообщает Jerusalem Post, в рамках программы состоялся разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, который сказал, что Украина запросила системы связи у Израиля несколько месяцев назад, еще до того, как запросила системы ПВО.



Зеленский также рассказал, что просил Израиль и другие страны о беспилотниках для использования в войне.