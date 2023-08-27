



Из-за обороны Купянска: Мнения в ВСУ и Пентагоне разошлись

Решение украинского командования усилить оборону Купянского района Харьковской области противоречит рекомендациям американских военных. Об этом пишет The New York Times.



Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 25 августа заявил о необходимости усилить оборону Купянска из-за атак российских войск, в которых задействованы артиллерия и авиация.



По данным издания, в Пентагоне считают, что ВСУ следует не отвлекать войска на усиление обороны Купянского района, а сосредоточить их на одном участке фронта для прорыва российской обороны.



По мнению аналитиков, российские войска вряд ли попробуют захватить Купянск, так как в этом случае им придется в условиях ограниченных путей снабжения удерживать город, разделенный рекой. Из Херсона российские войска в схожих условиях были вынуждены уйти.



Купянск, захваченный войсками РФ в самом начале полномасштабного вторжения, был освобожден в сентябре 2022 года в ходе украинского контрнаступления.