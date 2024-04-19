



Итоги Совета Украина-НАТО: Украине помогут с ПВО и не только

Украина получит помощь от союзников – министры обороны стран НАТО согласились усилить и предоставить дальнейшую военную поддержку, включая усиление противовоздушной обороны, и уже в ближайшее время надо ждать анонсы поставок.



Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на итоговой пресс-конференцию по результатам внеочередного заседания Совета Украина-НАТО на уровне министров обороны, которые собиралось по запросу Украины.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



По словам генсека, Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к участникам проинформировал союзников о ситуации на поле боя и необходимости усилить украинскую противовоздушную оборону.



"НАТО составила список существующих возможностей по всему Альянсу, и есть системы, которые могут быть предоставлены Украине. Поэтому я ожидаю новых заявлений о возможностях в сфере противовоздушной обороны для Украины в ближайшее время", – сообщил Столтенберг.



Генсек Альянса поприветствовал решение Германии передать Украине дополнительную систему ПВО Patriot, и отметил, что в дополнение к Patriot союзники могут передать и зенитный ракетный комплекс SAMP-T.



"Многие союзники, у которых нет доступных систем, обратились с предложением оказать финансовую поддержку для их приобретения для Украины. Мы также сотрудничаем с промышленностью для наращивания производства и ремонта систем, чтобы сделать их оперативными и готовыми к использованию", – рассказал Йенс Столтенберг.



На заседании министры обороны также обсуждали другие потребности Украины, в том числе 155-миллиметровые снаряды, дальнобойные возможности и беспилотники.



"Каждый союзник по НАТО сам решит, что ему предоставить. Несколько союзников взяли на себя конкретные обязательства во время встречи и сейчас завершают работу над вкладом, о котором, как я ожидаю, будет объявлено в ближайшее время", – добавил генсек.