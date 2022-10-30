



Италия передала Украине гаубицы и РСЗО: что известно

СМИ выяснили подробности о том, какую именно военную помощь Италия оказывает Украине.



Подробности публикует газета La Repubblica.



По данным издания, Италия передала Украине высокоточные установки MLRS. Они являются обновленной версией HIMARS.



Также Италия поставила украинской армии самоходные гаубицы немецкой разработки Pzh2000. Вероятно, Украина получила 5-6 таких гаубиц от Италии.



Кроме этого, Вооруженные силы Украины получили от итальянской стороны самоходные гаубицы M109L. Газета предполагает, что были переданы от 20 до 30 таких установок.



По данным издания, со складов Италии сняты десятки боевых транспортных машин М113. Отмечается, что это немного устаревшие модели, но они полезны для ВСУ и позволяют быстро передвигаться на фронте. Кроме этого, украинские военные получили бронеавтомобили повышенной проходимости "Линс".



Итальянская пресса также считает, что Украина получила 120-мм минометы.