



ISW: ВСУ показали превосходство в координации, РЭБ и артиллерии под Бахмутом

В недавнем контрнаступлении Украины к югу от Бахмута российские и украинские источники отметили превосходство украинской боевой координации, более точный артиллерийский огонь и более сильные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).



Об этом сообщается в аналитическом обзоре Института изучения войны (ISW).



Аналитики указывают, что наступление Украины в западной части Запорожской области и к югу от Бахмута может свидетельствовать о деградации российских сил, обороняющихся на этих участках фронта.



"В последние дни российские потери в западной Запорожской области значительно возросли, и российские военные, вероятно, сталкиваются с нехваткой боеспособных подразделений, которые российское командование готово перебросить на этот участок фронта. Для прикрытия частей ВДВ прибыли отряды "Шторм-З" с мобилизованными зэками, возможно, для прикрытия частей ВДВ при возможном отходе… Отряды "Шторм-З" зачастую неэффективны в бою и, скорее всего, обеспечат российскую оборону на западе Запорожской области незначительной боевой мощью", - подчеркивается в обзоре ISW.



Кроме того, российские оккупанты во вторник, 19 сентября, вели наступательные действия на линии Купянск-Сватово-Кременная в Харьковской и Луганской областях, в районе Бахмута Донецкой области, на линии Авдеевка-Донецк и на западе Запорожской области, но нигде не продвинулись.



Украинские войска 19 сентября вели наступательные действия как минимум на двух участках фронта, продвигались по линии Купянск-Сватово-Кременная и в западной части Запорожской области.