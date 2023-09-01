



ISW: ВСУ достигли паритета в контрбатарейных боях с россиянами

31 августа украинские военные подразделения продолжили активные контрнаступления в районе Бахмута в Донецкой области, а также на западе Запорожской области.



Об этом сообщается в обзоре Института изучения войны (ISW).



По последним сообщениям, украинские силы смогли продвинуться на обеих участках фронта. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила о продолжении наступательных действий на направлениях к Бахмуту и Мелитополю (запад Запорожской области).



Более того, достигнуты успехи в районе Новоданиловка-Новопрокоповка на западе от Орехова, в пределах 5-13 км к югу. Маляр также отметила, что прогресс достигнут и на направлении к Бахмуту.



По словам начальника Главного управления ракетных войск, артиллерии и беспилотных систем Генштаба, бригадного генерала Сергея Баранова, украинские силы достигли паритета и сравнялись с российскими войсками в сфере контрбатарейных возможностей. Он подчеркнул, что артиллерийские системы, предоставленные странами НАТО, с дальностью стрельбы от 30 до 40 км, позволили ВСУ нейтрализовать российские артиллерийские установки и вынудить противника отступить собственные орудия дальше от линии фронта, уточняют аналитики ISW.



Ранее в июле украинские официальные лица неоднократно подчеркивали успешное ослабление российских контрбатарейных возможностей в результате контрнаступления ВСУ. В то время как российские источники с середины июля выражали обеспокоенность из-за отсутствия возможности эффективной контрбатарейной артиллерии, особенно на южном направлении в Украине.