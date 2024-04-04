



ISW: Войска РФ увеличили число штурмов на отдельных участках фронта

В последние две недели войска РФ усилили механизированные атаки на отдельных участках фронта в Украине, что говорит о заметном общем увеличении количества российских механизированных штурмов на всем театре боевых действий.



Такой вывод содержится в отчете Института изучения войны (ISW).



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Силы обороны отразили крупную российскую атаку на Лиманском направлении 20 марта, повредив или уничтожив несколько российских бронемашин к востоку от поселка Терны.



Затем, 30 марта, была отражена батальонная атака российских войск возле поселка Тоненькое к западу от Авдеевки. В этом бою украинские силы уничтожили 12 вражеских танков и 8 боевых машин пехоты.



Отчет ISW также отмечает активизацию механизированных атак российских сил, что может указывать на готовность России к более масштабным операциям.



Украинский военный обозреватель Константин Машовец отметил о постепенной переброске российскими войсками техники и личного состава на передовые позиции небольшими партиями, что затрудняет Силам обороны мониторинг скопления российских сил. Аналитик предполагает, что россияне готовятся к более масштабным штурмовым операциям.



Между тем, согласно заявлению заместителя Госсекретаря США Курта Кэмпбелла, Россия "почти полностью восстановилась в военном отношении" за последние несколько месяцев. Это может свидетельствовать о возможном усилении наступательных действий России на украинских территориях.