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ISW: войска РФ на островах Днепра несут огромные потери
26.08.2023 14:19 Алина Груднева

ISW: войска РФ на островах Днепра несут огромные потери

Российские войска несут огромные потери на островах на Днепре в Херсонской области.

Об этом свидетельствует отчет американского института изучения войны.

По данным ISW, российские солдаты возмущены командованием, поскольку на фоне больших потерь также не имеют никакой поддержки и находятся в тяжелых условиях. А командиры, тем временем, игнорируют жалобы личного состава.

Аналитики отметили, что командир пытался эвакуировать свою роту с одного из островов, но этот процесс был остановлен. Более того, инициатора и его других коллег уволили.

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