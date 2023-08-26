



ISW: войска РФ на островах Днепра несут огромные потери

Российские войска несут огромные потери на островах на Днепре в Херсонской области.



Об этом свидетельствует отчет американского института изучения войны.



По данным ISW, российские солдаты возмущены командованием, поскольку на фоне больших потерь также не имеют никакой поддержки и находятся в тяжелых условиях. А командиры, тем временем, игнорируют жалобы личного состава.



Аналитики отметили, что командир пытался эвакуировать свою роту с одного из островов, но этот процесс был остановлен. Более того, инициатора и его других коллег уволили.