



ISW: Военные РФ подорвали Каховскую ГЭС из-за боязни контратак ВСУ

По мнению экспертов ISW, российским оккупантам было выгодно затопить нижнее течение Днепра, поскольку они знали, что украинские войска готовились перейти реку и контратаковать на восточном берегу Херсонской области.



Российские войска были заинтересованы в затоплении, даже несмотря на ущерб, нанесенный их собственным подготовленным оборонительным позициям.



Об этом говорится в отчете ISW, передает РБК-Украина.



По мнению экспертов ISW, оккупанты могут использовать наводнение, чтобы расширить реку Днепр и осложнить украинские попытки контрнаступления через и без того сложный для форсирования водный объект.



Отмечается, что российские источники ранее выразили сильную и недвусмысленную обеспокоенность того, что Украина готовится перейти реку и контратаковать на восточном берегу Херсонской области. Опубликованные кадры от 6 июня позволяют предположить, что наводнение повредило украинские позиции у берегов Днепра и вынудило подразделения ВСУ эвакуироваться.



В то же время, позиции оккупантов на восточном берегу могли быть застигнуты врасплох и им угрожало затопление из-за рельефа местности. Эксперты ISW убеждены, что баланс доказательств, рассуждений и риторики предполагает, что русские преднамеренно повредили плотину.



Из отчета ISW можно сделать следующие ключевые выводы:



Повреждение плотины Каховской ГЭС ранним утром 6 июня вызвало масштабное затопление дельты Днепра, речных заболоченных территорий, лиманов и прибрежных населенных пунктов в Херсонской области.



МАГАТЭ и официальные лица Украины заявили, что падение уровня воды в Каховском водохранилище не должно повлиять на безопасность Запорожской атомной электростанции.



В ночь с 5 на 6 июня российские войска нанесли очередной крупномасштабный ракетный удар по территории Украины.



Российские источники утверждали, что по состоянию на 6 июня из приграничного населенного пункта в Белгородской области ушли проукраинские добровольческие формирования.



Украинские официальные лица заверили, что повреждение дамбы и последующее затопление не помешают украинской подготовке к контрнаступлению.



Российские войска провели ограниченные наземные атаки на линии Сватово – Кременная.



Российские источники утверждали, что украинские войска продолжали наземные атаки к северу и юго-западу от Бахмута, а российские войска продолжали ограниченные наступательные операции вдоль линии Авдеевка-Донецк.



ВСУ продолжили наземные атаки на юго-западе Донецкой и востоке Запорожской областей.



Как сообщал Mignews.ua, 6 июня состоялось экстренное заседание Совета Безопасности ООН, на котором постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица обвинил Россию в подрыве Каховской ГЭС и назвал этот шаг "масштабным экологическим терактом", который стал крупнейшим за последние десятилетия рукотворным бедствием в Европе.