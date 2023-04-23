



ISW: Военное командование РФ хочет убедить Путина перейти к обороне

Российское военное руководство пытается убедить президента РФ Владимира Путина перейти к оборонительным операциям. Об этом сообщается в отчете ISW.



Министерство обороны России доложило высшему руководству страны о сложностях при наборе 400 тысяч военнослужащих по контракту, которые могли бы поддерживать существующую линию фронта. В отчете ообщается, что российское военное командование перебрасывает призывников для удержания российских позиций в Крыму и планирует подготовить другие ресурсы, чтобы обеспечить удержание некоторых позиций после того, как будет развито украинское контрнаступление.



Ключевые выводы ISW: