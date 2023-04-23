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ISW: Военное командование РФ хочет убедить Путина перейти к обороне
23.04.2023 13:18 Наталья Богинская

ISW: Военное командование РФ хочет убедить Путина перейти к обороне

Российское военное руководство пытается убедить президента РФ Владимира Путина перейти к оборонительным операциям. Об этом сообщается в отчете ISW.

Министерство обороны России доложило высшему руководству страны о сложностях при наборе 400 тысяч военнослужащих по контракту, которые могли бы поддерживать существующую линию фронта. В отчете ообщается, что российское военное командование перебрасывает призывников для удержания российских позиций в Крыму и планирует подготовить другие ресурсы, чтобы обеспечить удержание некоторых позиций после того, как будет развито украинское контрнаступление.

Ключевые выводы ISW:

  • ВСУ заняли ряд позиций на восточном берегу Днепра в Херсонской области по состоянию на 22 апреля.
  • Руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, вероятно, пытается убедить президента РФ Владимира Путина перейти к обороне в преддверии потенциального контрнаступления Украины.
  • Российский истребитель-бомбардировщик 21 апреля случайно сбросил на Белгород в РФ две бомбы ФАБ-500, одна из которых, вероятно, вышла из строя.
  • Российские войска вели ограниченные наземные атаки на рубеже Купянск — Сватово — Кременная и в районе Северска.
  • Российские войска продолжали наступление в районе Бахмута 22 апреля, хотя обход города российские войска еще не завершили.
  • Российские войска продолжали вести наступательные операции на фронте Авдеевка-Донецк и провели ограниченную наземную атаку в западной части Донецкой области.
  • Российское командование блокирует эвакуацию раненых солдат, что уже привело к гибели десятков человек

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